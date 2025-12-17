به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت در بندرخمیر ۱۳۳ و یک دهم، پارسیان ۱۰۱ و یک دهم، قشم دریایی ۹۸ و شش دهم، بستک ۹۴ و پنج دهم، میناب ۸۱ و سه دهم، بندرلنگه ۷۴، رودان ۷۲ و نه دهم، بندرعباس ۶۸ و یک دهم و حاجی آباد ۵۳ میلیمتر باران باریده است.

حمزه نژاد گفت: از پنجشنبه تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعال می‌شود و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.