نیروهای هلال احمر همزمان با فعالیت سامانه بارشی به مسافران گرفتار در برف در جاده سپیدان به کمهر امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان، گفت: به دلیل بارش برف در جاده سپیدان به کمهر و گرفتار شدن تعدادی از خودروهای سواری و سنگین در این جادهها، بلافاصله یک تیم از نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان رُنج با خودرو نجات به محل اعزام شدند.
مهدی خورشیدی افزود: در این حادثه نجاتگران با رهاسازی خودرویهای گرفتار در برف، اسکان مسافران، کنترل ترافیک و بستن زنجیر چرخ، به مسافرین گرفتار در این جاده امدادرسانی کردند.
او در پایان گرفت: با توجه به استقرار سامانه بارشی این عملیاتها تا پایان بارندگیها ادامه دارد.