وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از اختصاص ۱۴ همت تسهیلات کم بهره برای مشاغل صنایع دستی و بوم گردی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید رضا صالحی امیری ، وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از اختصاص چهارده همت تسهیلات کم بهره چهار درصد برای مشاغل روستایی زودبازده شامل صنایع دستی و بومگردی در سراسر کشور تا پایان امسال خبر داد.
علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان از همه فرمانداران شهرستان های استان خواست غرفه های دائمی فروش صنایع دستی و خوراکی های سنتی برای فروش محصولات توید کنندگان و هنرمندان شهرستان خود ایجاد کنند.
هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام تا جمعه ۲۸ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای استان میزبان علاقهمندان خواهد بود.