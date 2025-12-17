به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آئین افتتاح تازه‌ترین نمایشگاه آثار کاریکاتور محمدحسین نیرومند، با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، عصر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در نگارخانه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه انفرادی که با مدیریت هنری امیرحسین عالی تدارک دیده شده است، ۵۰ کارتون از تازه‌ترین آثار نیرومند روی دیوار رفته و در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد.

نیرومند پیش از این، تیر ماه سال جاری در نمایشگاه گروهی کارتون و کاریکاتور «پوزه‌بند» که طنزی تصویری در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان محسوب می‌شد، شرکت کرده بود. او در سال‌های اخیر نمایشگاه‌های انفرادی «حق مسلم ماست» و «کار خودشونه» را هم برگزار کرده است.

این کارتونیست همچنین بر جنبه آموزشی نمایشگاه جدید خود تاکید داشته و در این‌باره افزوده است: «به‌عنوان یک معلم هنر ترجیح می‌دهم نمایشگاه جنبه آموزشی هم داشته باشد، بر این اساس جنب برخی از آثار به علت و چرایی ویرایش آن اثر اشاره کرده‌ام. امیدوارم این بخش نمایشگاه بتواند مورد استفاده و اقبال هنرجویان هنر کارتون و کاریکاتور قرار گیرد.»

علاقه‌مندان برای تماشای آثار محمدحسین نیرومند در نمایشگاه «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید» علاوه بر حضور در آئین افتتاحیه می‌توانند از ۲۷ ماه جاری تا ۷ دی ۱۴۰۴، همه‌روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ به نشانی: خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، گالری خانه مراجعه کنند.