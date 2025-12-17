مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از تخصیص ۴.۵ میلیارد تومان برای بهسازی و ایمن‌سازی خط انتقال آب بخش چیتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا رضایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چیتاب به بررسی چالش‌های موجود در خط انتقال و شبکه توزیع آب این شهر اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه آبفا، رفع نقاط آسیب‌پذیر در خطوط انتقال و افزایش تاب‌آوری شبکه در برابر حوادث طبیعی است که برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

رضا رضایی افزود: با توجه به مشکلات جدی خط انتقال آب چیتاب در محل عبور از رودخانه بشار به‌ویژه در زمان بروز سیلاب، تصمیم گرفته شد با تخصیص اعتباری بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان عملیات بهسازی، ایمن‌سازی و تثبیت مسیر این خط در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در شهر چیتاب خبر داد و تاکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، ضمن کاهش هدر رفت آب، افزایش فشار شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، شهروندان چیتاب از خدمات مطلوب‌تری در حوزه تأمین آب بهره‌مند خواهند شد.