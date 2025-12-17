پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران: تا شنبه آینده بارش باران در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز تا صبح فردا دامنه ها با بارش باران، وزش باد و کاهش دما و در ارتفاعات استان بارشها بصورت برف خواهد بود.
تاکامی با اشاره به اینکه شدت بارش باران امروزو فردا در مناطق شرقی کمتر است افزود: در نواحی ساحلی و غربی استان میزان بارشها بیشتر پیش بینی میشود
وی با اشاره به احتمال افزایش حجم آب رودخانهها، روانآبهای سطحی، لغزندگی جادهها، کاهش دید و اختلال در تردد محورهای کوهستانی طی این مدت افزود: هماستانیها از اتراق و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: باغداران نگران یخزدگی مرکبات نباشند چرا که تا ۱۰ روز آینده سامانهای که بتواند به محصولات آسیب بزند پیشبینی نمیشود
تاکامی با اشاره به اینکه فردا پنجشنبه از میزان ناپایداری دراستان کاسته میشود افزود:، اما تا روز شنبه به تناوب شاهد بارشهای پراکنده بویژه نواحی غربی و ارتفاعات استان خواهیم بود
وی گفت: از یکشنبه هفته آینده جو استان پایدار پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: بیشترین بارندگی تا صبح امروز در میانلات رامسر با ۳۶ و کلوده محمودآباد ۳۵ میلیمتر و همچنین بیشترین بارش برف از تومال رامسر ۸ و شوارب سر سوادکوه و شانه تراش تنکابن با ۵ سانتی متر گزارش شد.
به گفته تاکامی دریا تا صبح فردا مواج و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.