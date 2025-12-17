به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هم اکنون در محورهای داران – الیگودرز، داران -چادگان، داران- نجف آباد، گلپایگان- دهق ، گلپایگان- موته ، شهرضا- سمیرم،سمیرم -یاسوج، اصفهان- نایین و اردستان – نایین برف می بارد.

مریم تاکی افزود: بارش باران هم در محورهای اصفهان- نطنز ، کنارگذر غرب و شرق، اصفهان -میمه، اصفهان- شهرضا،شهرضا -آباده و مبارکه – شهرضا گزارش شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر بارش در محورهای سمیرم- یاسوج، شهرضا- سمیرم گردنه پشته و خروس گلو، ظفرقند در نایین، گردنه ملااحمد در کوهپایه- نایین و گردنه قرقچی در میمه -دلیجان مه گرفتگی شدید گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به احتمال کولاک و یخ زدگی در جاده ها افزود: ترددد هم اکنون فقط با زنجیر چرخ در محورهای استان امکان پذیر است ، همچنین رانندگان از سفر‌های غیرضروری به ویژه در مناطق کوهستانی در هنگام شب اجتناب کنند.

تاکی ضمن درخواست از رانندگان برای تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ به منظور انتخاب بهترین زمان و مسیر برای انجام سفر خود، تاکید کرد: همچنین به رانندگان توصیه می‌شود سوخت کافی و لباس گرم نیز همراه داشته باشند تا سفر ایمنی را داشته باشند.

بنابراعلام هواشناسی، اوج فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه در استان است، اما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

براین اساس در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ و گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر استان کولاک و در مناطق برفی یخبندان و لغزندگی پیش‌بینی می‌شود.