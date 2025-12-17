پخش زنده
امروز: -
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۶ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۲ شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در کارون روی عدد ۱۷۵، دشت آزادگان ۱۶۹، خرمشهر ۱۶۵، ماهشهر ۱۶۳، اهواز ۱۶۲، دزفول ۱۶۰، هویزه و آبادان ۱۵۹، شوشتر ۱۵۷، اندیمشک و ملاثانی ۱۵۶، آغاجاری و شوش ۱۵۴ و شادگان ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه است.
همچنین شهرهای بهبهان با ۱۳۶ و لالی با ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان دهنده وضعیت قابال قبول در شهرهای اندیکا، باغملک، دهدز، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان و وضعیت پاک شهرهای امیدیه و ایذه است.