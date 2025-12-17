پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با اجرای طرح رفع تداخلات تاکنون ۵۰۴ هزار و ۶۸۳ هکتار از اراضی غیر ملی تثبیت و به مالکان آنها هویت قانونی و حقوقی اعطا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اجرای طرف رفع تداخل اظهار کرد: در نتیجه اجرای این طرح توانستیم ۵۰۴ هزار و ۶۸۳ هکتار از اراضی غیر ملی را تثبیت و به مالکان آنها هویت قانونی و حقوقی اعطا کنیم.
نامدار صیادی به تأثیرات اقتصادی این طرح اشاره کرد و افزود: با تثبیت مالکیت اراضی و شفافسازی حدود آنها، کشاورزان میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای کشاورزی خود ادامه دهند. این امر نهتنها به ارتقای بهرهوری کشاورزی کمک خواهد کرد، بلکه موجب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی استان نیز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: تثبیت اراضی غیر ملی تنها بهعنوان یک ابزار حفاظتی عمل نمیکند، بلکه به طور مستقیم در ارتقای وضعیت کشاورزی و بهرهبرداری بهینه از اراضی نقش بسزایی دارد.
نامدار صیادی گفت: تثبیت اراضی علاوه بر پیشگیری از تصرفات غیرمجاز، فرصتهای سرمایهگذاری را در بخش کشاورزی و صنایع وابسته فراهم میکند. این امر میتواند به اشتغالزایی در مناطق روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی منجر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: رفع تداخلات اراضی یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است و با اجرای این طرح، نهتنها مالکیت اراضی بهدرستی تعیین میشود، بلکه از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز بهخوبی حفاظت خواهد شد.