به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر طول راه‌های ارتباطی را ۴۷۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای، تعاونی دهیاری‌ها وشهرداری‌های فریدونشهر و برف انبار آماده برف روبی محور‌های ارتباطی ومعابر شهری وروستایی هستند.

حمید رحیمیان در ادامه با اشاره به ممنوعیت تیوب سواری در پیست اسکی فریدونشهر افزود: باوجود ممنوعیت وخطرات تیوب سواری متاسفانه هرساله شاهداتفاقات تلخی مانند فوت یا مصدومیت عده‌ای به علت تیوب سواری در اطراف پیست اسکی هستیم.