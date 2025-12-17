پخش زنده
تیمهای عملیاتی شهرستان فریدونشهر برای برف روبی محورهای ارتباطی و معابر آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر طول راههای ارتباطی را ۴۷۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی اداره راهداری وحمل ونقل جادهای، تعاونی دهیاریها وشهرداریهای فریدونشهر و برف انبار آماده برف روبی محورهای ارتباطی ومعابر شهری وروستایی هستند.
حمید رحیمیان در ادامه با اشاره به ممنوعیت تیوب سواری در پیست اسکی فریدونشهر افزود: باوجود ممنوعیت وخطرات تیوب سواری متاسفانه هرساله شاهداتفاقات تلخی مانند فوت یا مصدومیت عدهای به علت تیوب سواری در اطراف پیست اسکی هستیم.