در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور رفسنجان–کرمان، روبروی الماس کویر، ۱۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، به گفته سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان، در تاریخ ۲۶ اذر ماه در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور رفسنجان–کرمان، روبروی الماس کویر، ۱۵ نفر مصدوم شدند.

مرتضوی گفت: این حادثه در ساعت ۴:۴۴ بامداد به مرکز ارتباطات و عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله ۵ کد آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۵ نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و ۱۰ نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

مرتضوی با اشاره به شرایط جوی برفی، بارانی و لغزندگی محور‌های مواصلاتی شهرستان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و اصول ایمنی، در چنین شرایطی با احتیاط بیشتری تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.