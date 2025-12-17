انحراف اتوبوس در محور رفسنجان–کرمان ۱۵ مصدوم برجا گذاشت
در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور رفسنجان–کرمان، روبروی الماس کویر، ۱۵ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، به گفته سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان، در تاریخ ۲۶ اذر ماه در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور رفسنجان–کرمان، روبروی الماس کویر، ۱۵ نفر مصدوم شدند.
مرتضوی گفت: این حادثه در ساعت ۴:۴۴ بامداد به مرکز ارتباطات و عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله ۵ کد آمبولانس به محل اعزام شد.
وی افزود: از مجموع مصدومان، ۵ نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و ۱۰ نفر بهصورت سرپایی در محل درمان شدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
مرتضوی با اشاره به شرایط جوی برفی، بارانی و لغزندگی محورهای مواصلاتی شهرستان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و اصول ایمنی، در چنین شرایطی با احتیاط بیشتری تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.