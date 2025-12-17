خزانه‌دار کل کشور با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: وزیر اقتصاد نگاه جامعی به این مبحث دارند و برنامه‌ای در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رحمت اله اکرمی در نشست تخصصی معاونان نظارت مالی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در یزد افزود: پس از نهایی شدن برنامه وزارت، دستورالعمل‌های آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی بر استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های مازاد دولت تاکید کرد و گفت: در برنامه جامع مولدسازی، ضمن نگاه کلان به موضوع، ساختار، وظایف و تکالیف استان‌ها مشخص شده است.

اکرمی تاکید کرد: هر راهکاری که بتوانند کار استان‌ها را تسهیل کند در آن مسیر حرکت خواهیم کرد.

خزانه دار کل کشور در بخش دیگری از سخنانش، ساماندهی خودرو‌های دولتی را یادآور شد و با بیان اینکه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است گفت: در بحث استفاده از خودرو‌های دولتی نیز هر راهکاری که کار را تسهیل کند دنبال خواهیم کرد.

وی از تدوین صورت‌های مالی دولت در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: مسئله اساسی، قابل اتکا بودن ترازتامه مالی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های داده مبنا است.

خزانه دار کل کشور همچنین ثبت و ضبط دارایی‌های دولت در سامانه سادا توسط بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از ابزار نظارت مالی ادارات کل استانی مورد تاکید قرار دادند.