به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،مدیرکل فرودگاه های استان کرمان گفت: علی رغم بارش های شدید برف و باران، فرودگاه های استان کرمان با تمام توان عملیاتی و فعال هستند.

علی جزینی زاده گفت: با تلاش همکاران و نظارت‌های میدانی، ۵ فرودگاه استان کرمان در حال حاضر عملیاتی و در حالت آماده باش ۱۰۰ درصد قرار دارند.

وی افزود: بارش‌های برف و باران از امروز تشدید خواهند شد و در این ارتباط پیش بینی‌های لازم به رؤسای فرودگاه‌های تابعه و همکاران مستقر درسایت های دربند و جبال بارز ابلاغ گردیده است.