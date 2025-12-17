سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت ۱۰۱ متخلف قاچاق چوب و زغال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجید نظری سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی استان گفت: برای ساخت و تکمیل سه پاسگاه و پایگاه حفاظتی و اطفای حریق در استان برنامه‌ریزی های لازم انجام شد.

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در راستای برخورد و مقابله با متخلفین منابع طبیعی، ۱۰۱ نفر متخلف در رابطه با قطع درخت و قاچاق چوب و زغال دستگیر و همچنین۹۲ دستگاه خودرو و ۴۵ دستگاه اره موتوری کشف و توقیف شده است.

نظری تصریح کرد: با هدف افزایش سطح حفاظتی جنگل‌های استان، ساخت و تجهیز سه پاسگاه حفاظتی و پایگاه اطفای حریق را در برنامه داریم.