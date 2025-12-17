بازداشت ۱۰۱ متخلف در زمینه قطع درخت و قاچاق چوب در استان
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت ۱۰۱ متخلف قاچاق چوب و زغال در استان خبر داد.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در راستای برخورد و مقابله با متخلفین منابع طبیعی، ۱۰۱ نفر متخلف در رابطه با قطع درخت و قاچاق چوب و زغال دستگیر و همچنین۹۲ دستگاه خودرو و ۴۵ دستگاه اره موتوری کشف و توقیف شده است.
نظری تصریح کرد: با هدف افزایش سطح حفاظتی جنگلهای استان، ساخت و تجهیز سه پاسگاه حفاظتی و پایگاه اطفای حریق را در برنامه داریم.
وی اضافه کرد: این موارد شامل ساخت پاسگاه های حفاظتی در منطقه میمند شهرستان دنا و بخش بوستان باشت و همچنین تجهیز و تکمیل پایگاه اطفای حریق فیروز آباد بویراحمد شامل: پاسگاه حفاظتی، استخر ذخیره آب و پد بالگرد برای تسریع در عملیات اطفای حریق جنگل های استان و منطقه است.