به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: در نخستین روزهای آغاز پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی، یکی از پرونده‌های قتل که هشت سال به طول انجامیده بود، با گذشت بزرگوارانه اولیای دم و کمک خیرین به سازش منجر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود:این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای روشن از فرهنگ عفو و کرامت در جامعه اسلامی ماست و نشان می‌دهد که بخشش می‌تواند زخم‌های کهنه را التیام بخشد و آرامش و همدلی را جایگزین کینه و رنج کند.

وی ضمن اشاره به این مطلب که این حرکت، نه تنها جان انسانی را از مرگ نجات داد، بلکه الگویی برای همه مردم شد تا در مسیر سازش و گذشت گام بردارند، اظهارداشت: پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی فرصتی است تا هر یک از ما با عمل به آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، در گسترش فرهنگ عفو و همدلی سهیم باشیم.

معاون قضائی رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن قدردانی از گذشت خانواده اولیا‌دم و کمک خیرین در آزادی زندانی از مردم شریف دعوت کرد با پیوستن به این پویش، در ساختن جامعه‌ای سرشار از محبت و آرامش مشارکت کنند و با عمل به این ارزش الهی، چراغی برای آینده روشن‌تر برافروزند.