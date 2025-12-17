دولت ونزوئلا با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام اخیر آمریکا در توقیف یک نفتکش و ربودن خدمه آن در آب‌های بین‌المللی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا روز سه‌شنبه در اقدامی دیپلماتیک علیه تجاوزات واشنگتن، نامه‌ای اعتراض‌آمیز به ساموئل ژبوگار، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد و در این نامه، اقدام اخیر آمریکا در آب‌های بین‌المللی دریای کارائیب به عنوان دزدی دریایی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی محکوم شده است.

وزیر امور خارجه ونزوئلا این اقدام را مصداق بارز دزدی دریایی و استفاده غیرقانونی از زور علیه تجارت مشروع بین‌المللی دانست و خواستار پاسخگویی واشنگتن شد.

ساموئل مونکادا، نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل، پس از انتشار ویدئویی از سوی ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، خبر تحویل رسمی این مکاتبه به شورای امنیت را تأیید کرد.

ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا، در پیامی که به همراه محتوای تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، جزئیات این جنایت را تشریح نمود و گفت: ما رسماً اقدام جدی استفاده از زور، آدم‌ربایی و دزدی دریایی را که از سوی آمریکا در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ در آب‌های بین‌المللی کارائیب انجام شده، محکوم می‌کنیم، این حمله علیه یک کشتی خصوصی صورت گرفت که در چارچوب تجارت بین‌المللیِ کاملاً قانونی، مشغول حمل نفت ونزوئلا بود.

این دیپلمات ارشد در کانال تلگرامی خود نیز ضمن تأکید بر ماهیت جنایتکارانه این اقدام، افزود: خدمه این کشتی ربوده شده‌اند و تا به امروز مفقود هستند، این اظهارات نگرانی‌ها را درباره سرنوشت ملوانان این کشتی افزایش داده است.

در این نامه، دولت ونزوئلا بار دیگر بر حق حاکمیتی و غیرقابل انکار خود برای تجارت آزادانه منابع طبیعی‌اش تأکید ورزیده است.

کاراکاس اعلام کرد، تسلیم فشار‌های آمریکا نخواهد شد و به اعمال حقوق خود ادامه می‌دهد.

ونزوئلا در پایان خواستار تضمین امنیت تجارت بین‌المللی شد و تأکید کرده است که هیچ معامله قانونی، صرف نظر از مبدأ آن نباید در معرض سرقت، آدم‌ربایی یا دزدی دریایی توسط قدرت‌های زورگو قرار گیرد.