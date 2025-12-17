مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد از مردم نوع دوست استان دعوت کرد یاری رسان بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی باشند.

نیاز کهگیلویه و بویراحمد به خون به ویژه گروه A و AB مثبت در استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عباس رضایی مدیرکل انتقال خون استان گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعه اهداکنندگان خون و بروز سوانح و حوادث ترافیکی نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در مراکز بیمارستانی استان افزایش داشته است.

عباس رضایی افزود: در این شرایط همراهی مردم شریف و نوع‌دوست استان بیش از پیش احساس می‌شود.