به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حمید ساعدپناه افزود: بیشتر قطعی‌ها هم اکنون در شهرستان قشم است.

وی علت قطعی را صدمه دیدن بخش انتقال عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در شهر بندرعباس هم بیشتر قطعی‌های برق در محله داماهی به علت صدمه دیدن بخش انتقال است.

ساعدپناه افزود: نیرو‌های شرکت توزیع برق استان درحال رفع خسارات هستند و به زودی این مشکلات برطرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: همچنین برق در روستا‌های جونگان، خرگو، سرخون و درتوجان شهرستان بندرعباس هم قطع است.

ساعدپناه افزود: خرابی ترانس‌ها و سقوط پایه‌های برق علت بیشتر این قطعی‌ها ست.

هرمزگان ۸۱۰ هزار مشترک برق دارد که ۳۸۰ هزار مشترک در شهر بندرعباس ساکن هستند.