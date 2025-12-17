پخش زنده
آتشنشانی اصفهان در خصوص صعود کوهستانی در شرایط ناپایدار جوی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بنا بر اعلام رسمی هواشناسی استان اصفهان بارش برف و باران، رعد و برق، وزش بادهای لحظهای، مهآلودگی شدید، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه در روزهای پیش رو، بهویژه در مناطق کوهستانی میتواند در مدت بسیار کوتاهی به وضعیت بحرانی تبدیل شود.
مجتبی دهقانی با بیان اینکه یکی از جدیترین خطرات، لغزندگی مسیرهای منتهی به کوه و مسیرهای صعود است، افزود: بارش برف و باران، بهویژه در ساعات اولیه صبح و شب، موجب تشکیل یخ پنهان روی مسیرها و موجب سُرخوردن و سقوط کوهنوردان میشود.
وی با تأکید بر اینکه کوهنوردی زمستان بدون تجهیزات استاندارد، یک خطرجدی و غیرقابل توجیه است، دامه داد: تأکید ما بر این است که در شرایط ناپایدار جوی از هرگونه صعود تفریحی و غیرضروری خودداری شود.
دهقانی با اشاره به مهگرفتگی و کاهش دید افقی گفت: در بسیاری از حوادث، افراد مسیر رفت را بدون مشکل طی میکنند، اما به دلیل مِه ناگهانی در مسیر برگشت دچار سردرگمی میشوند و مسیر را گم میکنند.
وی با بیان اینکه هدف هشدارهای هواشناسی پیشگیری از حادثه است، تأکید کرد: رعایت این هشدارها سادهترین و مؤثرترین راه حفظ ایمنی است.
رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از شهروندان خواست: در این روزها از حضور غیرضروری در ارتفاعات خودداری کنند و در صورت مشاهده حادثه یا نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.