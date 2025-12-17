۱۰ هزار نفر به حامیان ایتام و محسنین کمیته امداد نجف‌آباد افزوده شدند.

افزوده شدن ۱۰ هزار نفر به حامیان ایتام و محسنین کمیته امداد نجف‌آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کمیته امداد شهرستان نجف‌آباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰ هزار نیکوکار، حمایت از ۳۸۷ کودک یتیم و ۲ هزار و ۴۸۱ نفر از فرزندان خانواده‌های نیازمند را بر عهده گرفتند و به جمع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین پیوستند.

غلامحسین رستمی افزود: در قالب اجرای طرح مهرآموز نیز با پیگیری‌های صورت گرفته، ۳۵ حامی جدید از بین معلمان خیر و نیک‌اندیش در ۱۲ مدرسه، عهده دار حمایت از فرزندان ایتام و محسنین شده‌اند.