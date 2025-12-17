پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از ارائه ۶ هزار و ۳۶۳ خدمت متنوع جهادی به مددجویان این نهاداز ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید الهیراد امشب در آیین تجلیل از گروههای جهادی، با بیان اینکه این خدمات با همافزایی گروههای جهادی استان و کمیته امداد انجام شده است، افزود: مجموع ارزش خدمات ارائهشده در سال جاری ۵۶ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال بوده که در حوزههای مختلف عمرانی، درمانی، فرهنگی، تأمین جهیزیه و معیشت به نیازمندان تحت پوشش ارائه شده است.
الهی راد افزود: مقام معظم رهبری فرمودند با کار جهادی میتوان از بن بستها عبور کرد و امروز ما نیز باید برای کمک به حل مشکلات در مناطق محروم با روحیه جهادی وارد میدان شویم.
وی با اشاره به نقش مؤثر گروههای جهادی در خدمترسانی به اقشار محروم، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، به همت گروههای جهادی استان و با همافزایی کمیته امداد، مجموعاً ۳۷ هزار و ۸۶۰ خدمت مختلف به ۷۲ هزار و ۴۱۵ مددجو ارائه شده که ارزش ریالی این خدمات بالغ بر ۵۰۷ میلیارد ریال است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین از حمایتهای مالی این نهاد برای تقویت فعالیتهای جهادی خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۰ میلیارد ریال از محل منابع کمیته امداد برای پشتیبانی از فعالیتها و خدماترسانی گروههای جهادی در استان اختصاص یافت و در سال جاری نیز ۵۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شده است.
الهیراد با تأکید بر اینکه گروههای جهادی بازوان توانمند خدمترسانی در استان هستند، افزود: این گروهها با حضور میدانی، روحیه ایثار و استفاده از ظرفیتهای مردمی، نقش مهمی در شناسایی و رفع مشکلات نیازمندان ایفا میکنند و امیدواریم با تداوم این همافزایی، بتوانیم خدمات مؤثرتر و گستردهتری به جامعه هدف ارائه دهیم.
بیش از ۴۴ گروه جهادی در خراسان شمالی در حوزه خدمت به مددجویان کمیته امداد فعالیت دارند
سردار اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه استان هم در این مراسم با اشاره به فعالیت این گروههای جهادی و هم افزایی با کمیته امداد و دیگر نهادها گفت: بیشترین فعالیت این گروههای جهادی، مشارکت در طرحهای عمرانی بود.