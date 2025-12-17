به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر وشب در نیمه غربی استان از شدت بارش‌ها موقتا کاسته خواهد شد.

او افزود: امروز آسمان استان ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه رگبارنسبتاً شدید باران و تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی واختلال در تردد‌های دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب از شدت بارش در مناطق غربی، شمالی ومرکزی استان کاسته خواهد شد و بارش‌ها در مناطق شرقی استان تداوم خواهد داشت تا ظهر پنجشنبه ۲۷ آذر که موج سوم بارشی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این موج بارشی تا روز شنبه ۲۹ آذر سبب بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در استان خواهد شد.

او تصریح کرد: دریا نیز با وزش باد‌های نسبتاً شدیدجنوب شرقی و تند باد لحظه‌ای مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان انجام شود و شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی از دریاروی خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار علاوه بر استان هرمزگان، توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص در نظر گرفته شود و از تردد‌های غیر ضرور شهری، جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات خودداری شود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: از اواخر وقت شنبه تا دوشنبه ۱ دی با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، تنگه هرمز ودریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی و کاهش محسوس دمای کمینه مورد انتظار است و خسارت به محصولات کشاورزی محتمل خواهد بود و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

او افزود: از لحاظ دمایی تا روز شنبه ۲۹ آذر، کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.