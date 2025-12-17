استاندار گلستان در این دیدار گفت : تولید انرژی خورشیدی توسط مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ر) هم یک خدمت به نظام و دولت و هم خدمت به مردم است.

علی اصغر طهماسبی افزود : در حوزه انرژی خورشیدی مجوزهای بی نام صادر کردیم و این یعنی به صورت موردی مجوز گرفته نمی شود و کارها سرعت می گیرد .

رییس کمیته امداد امام خمینی کشور: تولید انرژی پاک در کشور یک ضرورت هست و با کمک مدد جویان کمیته امداد با قدرت ادامه دارد.

بختیاری افزود :فقط در یکی از قراردادها ۱۰۰۰ مگاوات با بانک تجارت قرارداد تولید انرژی پاک بسته ایم.