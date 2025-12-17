پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان قم اعلام کرد بیشترین مقدار بارش در این مدت از روستای امام زاده اسماعیل شهرستان کهک به میزان ۱۱.۹ میلی متر گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان قم آمده است: بارشهای ثبت و گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی استان قم، حاصل از فعالیت سامانه اخیر تا ساعت: ۸:۳۰ مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴- بیشترین مقدار بارش در این مدت از امام زاده اسماعیل (شهرستان کهک) به میزان ۱۱.۹ میلی متر گزارش شد. (مقادیر درج شده بر اساس آخرین آمار دریافتی از ایستگاههای خودکار استان است و به روز میشود)