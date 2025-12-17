به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان قم آمده است: بارش‌های ثبت و گزارش شده از ایستگاه‌های هواشناسی استان قم، حاصل از فعالیت سامانه اخیر تا ساعت: ۸:۳۰ مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴- بیشترین مقدار بارش در این مدت از امام زاده اسماعیل (شهرستان کهک) به میزان ۱۱.۹ میلی متر گزارش شد. (مقادیر درج شده بر اساس آخرین آمار دریافتی از ایستگاه‌های خودکار استان است و به روز می‌شود)