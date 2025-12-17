به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، با تشریح عملکرد ۹ ماهه معاونت جوانان جمعیت گفت: جوانان هلال‌احمر استان با روحیه‌ای داوطلبانه و مسئولانه توانستند در سه‌فصل نخست سال ۱۴۰۴ بیش از نیم میلیون نفر را تحت پوشش آموزش‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های بشردوستانه قرار دهند.

کاوسی افزود: در این مدت، تیم‌های سحر با ارائه خدمات و آموزش‌ها به ۳۴ هزار و ۳۹۹ نفر و اجرای طرح ملی فاخر با پوشش ۱۵۴ هزار و ۴۲۵ نفر، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی و روحیه همیاری در جامعه داشته‌اند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان با اشاره به اجرای فعالیت‌های متنوع دیگر گفت: در قالب طرح‌های ابتکاری، ۲۱ هزار و ۳۲۱ نفر، در برنامه‌های مناسبتی ۱۲۵ هزار و ۷۷۶ نفر و در اردوی‌های آموزشی و تفریحی ۸۶۸ نفر مشارکت کردند.

به گفته کاوسی، در زمینه فعالیت‌های زیست‌محیطی نیز بیش از ۱۷۰ هزار و ۴۶۰ نفر در طرح‌های توزیع بذر و درختکاری حضور داشته و مشارکت کرده‌اند.

وی افزود: در حوزه سلامت، ۲۳ هزار و ۸۷۵ نفر تحت پایش فشار خون قرار گرفته و ۲۵۵ نفر از اعضای جوانان نیز به‌صورت داوطلبانه خون اهدا کردند.

کاوسی به برنامه‌های آموزشی و مهارتی اشاره کرد و افزود: در ۹ ماه گذشته، طرح‌های آموزشی از جمله دادرس با مشارکت ۵ هزار و ۴۶۸ نفر، پیشگامان پیشرفت با ۴۷۲ نفر، آموزش یاس با ۵ هزار و ۳۷۰ نفر و طرح ماهر با ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر اجرا شده است.

به گفته وی همچنین مانور زلزله مدارس نیز با مشارکت ۲۳ هزار و ۶۳۳ دانش‌آموز برگزار شد.

کاوسی برای تقویت تعاملات فرهنگی و اجتماعی نیز اقدامات ارزشمندی از جمله برگزاری مراسم تکریم زوجین جوان برای ۷۱۹ نفر، مسابقات قرآن برای هزار و ۵۱ نفر، مسابقات ورزشی با مشارکت ۸۴۵ نفر و کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد با آموزش به ۷۴۲ نفر انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به جذب سه هزار و ۳۲۸ نفر عضو جدید و انتقال ۳۱۲ عضو جوان به حوزه‌های تخصصی امداد و داوطلبان گفت: تمامی این دستاورد‌ها مرهون مشارکت مؤثر جوانان متعهدی است که با عمل خود، پیام انسان‌دوستی و همدلی را در سراسر خراسان جنوبی گسترش داده‌اند.