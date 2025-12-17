پخش زنده
بارش برف و باران طی ساعت گذشته مناطق مختلف استان کرمان را دربر گرفته است و در برخی شهرها بارندگی قابل توجهی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۰۶:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶به شرح زیر است.
کرمان: ۱۵.۰
انار: ۶.۳
شهداد: ۱.۵
شهربابک: ۲۰.۳
سیرجان: ۴۴.۴
لاله زار: ۳۲.۵
بافت: ۳۶.۱
بم: ۱۱.۸
میانده: ۴۰.۳
کهنوج: ۳۶.۵
راور: ۵.۵
زرند: ۱۰.۸
جیرفت: ۶۰.۸
رفسنجان: ۲۲.۰
بردسیر: ۱۹.۰
جبالبارز: ۶۰.۰
دانشگاه باهنر کرمان: ۲۱.۰
دشتخاک زرند: ۱۳.۶
رابر: ۳۱.۸
راین: ۱۲.۹
رودبار: ۲۶.۴
ریگان: ۳.۰
ساردوییه: ۳۵.۷
فاریاب: ۴۹.۲
فهرج: ۲.۲
قلعه گنج: ۵.۸
کوهبنان: ۱۱.۸
ماهان: ۱۴.۸
گلباف: ۶.۱