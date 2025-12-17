به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد گفت: پویش یلدای مهربانی به مناسبت شب یلدا آغاز شده و از همه خیرین و نیکوکاران دعوت می‌کنیم با اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، شادی را به خانواده‌های نیازمند تحت حمایت بهزیستی هدیه کنند.

کریم محمدی افزود: در قالب پویش "یلدای مهربانی" از همه خیرین و نیکوکاران درخواست می‌شود با اهدای کمک‌های خود، شادی و امید را به خانه خانواده‌های محروم زیر پوشش بهزیستی هدیه کنند.

محمدی، با بیان اینکه این پویش شامل جمع‌آوری انواع کمک‌ها ازجمله مواد غذایی، پوشاک، وسایل گرمایشی و هدایای فرهنگی و آموزشی است، اظهارکرد: کمک‌های جمع‌آوری شده پس از طبقه‌بندی و بسته‌بندی، بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع خواهد شد تا شرایط مناسبی برای جشن شب یلدا ایجاد شود.

وی، با اشاره به روش‌های مشارکت گفت: خیرین می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را به ستاد اداره بهزیستی واقع در چهارراه شیخ بابا، جنب دی کلینیک تأمین اجتماعی تحویل دهند و کمک‌های نقدی را از طریق شماره حساب ۴۱۵۵۰۳۴۵۴۱۵۷۲۸۱۸، کارت مجازی ۶۳۶۷ - ۹۵۷۰ - ۸۵۴۵ - ۳۱۷۸ و شماره شبا ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۵۵۰۳۴۵۴۱۵۷۲۸۱۸ IR واریز کنند.

محمدی، با بیان اینکه ارائه فیش واریزی به اداره برای ثبت مشارکت الزامی است، اضافه کرد: مشارکت خیرین نه تنها کمک اقتصادی بلکه پیام همدلی و محبت را به جامعه منتقل می‌کند و شب یلدا، فرصتی ارزشمند برای همدلی و مهربانی است و امیدواریم با همت و همراهی مردم، شبی پر از شادی، گرما و امید را برای خانواده‌های نیازمند رقم بزنیم.