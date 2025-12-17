پخش زنده
در نشست مجمع سلامت استان یزد، از «سند یزد یک قدم بیشتر » با هدف کاهش کمتحرکی و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد با اشاره به وضعیت نگرانکننده بیماریهای غیرواگیر در استان یزد، ریشه اصلی این مشکلات را کمتحرکی دانست و گفت: اگر مسئله عدم تحرک در استان یزد برطرف شود، زمینه بروز بسیاری از بیماریها از جمله سرطانها، بیماریهای قلبیعروقی و اضافهوزن کاهش مییابد.
نوری شادکام افزود: «سند یزد یک قدم بیشتر » با هماهنگی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد تدوین شده و هدف اصلی آن کاهش کمتحرکی و ایجاد شرایط متعادل در سبک زندگی شهروندان است.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی یزد مسئولیت غربالگری کمتحرکی و عوامل خطر را برعهده دارد، تصریح کرد: برگزاری کمپینهای آموزشی در محلات و روستاها و ارائه مشاوره رایگان تحرک بدنی در مراکز بهداشتی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این طرح است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به آمارهای موجود اظهار داشت: استان یزد از نظر کمتحرکی رتبه نخست کشوری را دارد و بیش از ۶۳ درصد از جمعیت استان دچار کمتحرکی هستند.
نوری شادکام تأکید کرد: هیچ برنامهای بدون مشارکت مردم به موفقیت نخواهد رسید و هر شهروند یزدی میتواند با ۳۰ دقیقه پیادهروی روزانه، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، انتخاب پله به جای آسانسور و مشارکت در ورزشهای گروهی و خانوادگی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی ایفا کند.
وی هشدار داد: تداوم وضعیت کمتحرکی به معنای از دست رفتن نسلهای سالم، افزایش ناتوانیها و تحمیل هزینههای جبرانناپذیر اقتصادی بر استان یزد خواهد بود.