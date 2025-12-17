به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: این سالن با مساحت ۷۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و با رویکرد محله‌محور طراحی و اجرا شده است.

پورعباسی افزود: ویژگی اصلی این پروژه، بهره‌مندی دانش‌آموزان در خارج از ساعات مدرسه و همچنین استفاده عموم علاقه‌مندان و اهالی محله از فضای آن است و این سالن می‌تواند به عنوان سالن مطالعه، کتابخانه و محل برگزاری برنامه‌های فوق‌برنامه مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: درخصوص منابع مالی پروژه تصریح کرد:عمده اعتبار این پروژه از محل منابع دولتی تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین از اجرای ۱۶ پروژه آموزشی جدید در راستای توسعه عدالت آموزشی خبر داد.

پورعباسی اظهار داشت: در ادامه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، ۲۸ پروژه در قالب ۱۰۹ کلاس درس، همزمان با آغاز سال تحصیلی در مهرماه جاری به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فاز دوم این حرکت، افزود: ۱۶ پروژه آموزشی دیگر نیز به عنوان پروژه‌های شتاب‌دار، هدف‌گذاری شده که پیش‌بینی می‌شود در بهمن ماه امسال افتتاح شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به افتتاح یکی از پروژه‌های قدیمی نیمه‌کاره، تصریح کرد: این پروژه به دلایل مختلف سال‌ها نیمه‌کاره مانده بود که امسال توفیق یافتیم آن را در شأن دانش‌آموزان نخبه این استان به پایان برسانیم و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

پورعباسی با تقدیر از دانش‌آموزان مستعد استان، خاطرنشان کرد: ما در استان قزوین دانش‌آموزان تیزهوش و نخبه‌ای داریم که آینده‌سازان این دیار خواهند بود. هر کمکی که از دست ما برآید، برای جریان‌سازی و ارتقای مدارس انجام خواهیم داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هم گفت: بهره گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی یکی از اهداف این طرح بود.

وی با بیان اینکه در استان ۲ هزار پروژه نیمه کاره داریم اظهارداشت: خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از طرح‌هایی هستیم که در راستای توسعه عدالت آموزشی آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین تربیت نسل جدید را یکی از مهمترین شاخصه‌های فضا‌های آموزشی عنوان کرد.