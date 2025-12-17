مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر از شناسایی هزاران مرکز حساس و دستیابی به ظرفیت قابل‌توجه مولد‌های برق اضطراری خبر داد و گفت: استفاده هوشمندانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند بدون تحمیل هزینه جدید، تاب‌آوری شبکه برق کشور را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از توانیر، علیرضا خیامی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت، در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و تشریح برنامه‌های عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، دو اقدام اساسی در صنعت برق انجام شد؛ نخست ابلاغ ۱۸ مصوبه از سوی کمیته دائمی قانون پدافند غیرعامل و دوم، ابلاغ و پیگیری مصوبات مربوط به بانک اطلاعات مولد‌های برق اضطراری.

وی با بیان اینکه ارزیابی مولد‌های برق اضطراری از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، افزود: تا سال ۱۳۹۸ و با امضای یک تفاهم‌نامه مهم، امکان ورود و ارزیابی مراکز حساس و حیاتی در تمامی ایام سال فراهم شد که این اقدام به شناسایی و ارزیابی نزدیک به ۱۵ هزار مرکز و دستیابی به حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت بالقوه مولد برق اضطراری منجر شده است.

خیامی ادامه داد: تمرکز فعلی بر مراکز طبقه‌بندی‌شده است و هدف‌گذاری شده تا پایان سال جاری، ۲۰ هزار مرکز دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. هر مولد برق اضطراری که وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود، به معنای تداوم ارائه خدمات یک مرکز حیاتی در شرایط بحران است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر با اشاره به تکالیف مندرج در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: با هماهنگی و پیگیری میان دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه، وزارت نیرو و بخش آب و آبفا، می‌توان از ظرفیت‌های موجود بدون نیاز به منابع مالی جدید استفاده کرد؛ به‌طوری که تنها در یک نمونه، ظرفیت کاهش مصرف معادل ۳۰۰ مگاوات در مراکز نظامی شناسایی شده است.

وی همچنین اجرای طرح پایلوت برق جزیره‌ای را از برنامه‌های آتی صنعت برق عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی مراکز حساس در حال اجراست و اجرای آن هیچ هزینه جدیدی برای صنعت برق به‌همراه ندارد.

خیامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایمنی نیرو‌های عملیاتی تصریح کرد: حفظ جان همکاران، خط قرمز صنعت برق است و هیچ شرایط بحرانی یا شتاب عملیاتی، توجیهی برای نادیده گرفتن اصول ایمنی و سلسله‌مراتب فرماندهی نخواهد بود.

وی با اشاره به حوادث سال‌های گذشته افزود: از دست دادن جان همکاران در مأموریت‌ها تجربه‌ای تلخ است و انتظار می‌رود مدیران با انتقال تجربه، نظارت مؤثر و تأکید مستمر بر ایمنی، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر در پایان تأکید کرد: امروز صنعت برق از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که با هم‌افزایی، پیگیری و مدیریت صحیح، می‌توان بدون تحمیل هزینه، تاب‌آوری شبکه و تداوم خدمات حیاتی کشور را به‌طور محسوسی افزایش داد.