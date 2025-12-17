دستاوردهای فناورانه و دفاعی ایران پیش چشم مقامات دروازه آفریقا
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی با اشاره به سفر رئیس مجلس اتیوپی به تهران و بازدید از نمایشگاههای فناوری و صنایع دفاعی گفت: این بازدیدها در کنار دیدار با مقامات کشورمان، فصل جدیدی در روابط دوجانبه رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، منوچهر متکی با بیان اینکه سفر تاگسه چافو رئیس مجلس اتیوپی به دعوت آقای قالیباف و به دنبال سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به این کشور صورت گرفت، گفت: در جریان این سفر، فرصت مناسبی فراهم شد تا این مقام عالیرتبه اتیوپیایی با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو داشته باشد که به عنوان فصل جدیدی در روابط قلمداد میشود.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی در ادامه همچنین به دو بازدید هیأت پارلمانی اتیوپی از نمایشگاه دستاوردهای خانه نوآوری و فناوری ایران و نمایشگاه صنایع دفاعی کشورمان اشاره کرد و گفت: این دو بازدید معنادار و محتوایی نیز در برنامه رئیس مجلس اتیوپی قرار گرفت تا این هیأت از نزدیک با ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران آشنا شود. بازدید از نمایشگاه فناوریهای دانش بنیان ایران به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت. رئیس مجلس اتیوپی در جریان این بازدید در جریان فرصتهای موجود همکاری با توجه به دستاوردهای علمی و فناوری جوانان متخصص ایرانی قرار گرفت و متوجه شد که ایران چگونه توانسته است جای خود را در حوزه رقابتهای بین المللی و فضای صادراتی باز کند.
متکی در ادامه به بازدید از مجموعه نمایشگاهی صنایع دفاعی کشورمان در وزارت دفاع اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان این وزارتخانه در این بازدید، هیأت پارلمانی اتیوپی را در جریان توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی قرار دادند. ما از سالهای دور با اتیوپی همکاریهای تنگاتنگی داشتیم که امروز این روابط مجددا یادآوری شد. همچنین در جریان این بازدید از ظرفیتهای دفاعی ایران گفته شد که موجب بالندگی ما بود. تشریح توانمندی کشورمان در دفاع جانانه علیه جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نیز برای هیأت پارلمانی اتیوپیایی بسیار جالب بود.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدها، بسترساز و آغازگر تبادل نظرها و نقطه عطفی برای همکاریهای جدید با این کشور خواهد بود.