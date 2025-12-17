به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت‌نام متقاضیان ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجایی آغاز شده و تا اول دی ماه ادامه دارد. لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام نمایند.

۱- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام:

متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجایی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را مطالعه نموده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام نمایند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس قرار گرفت.

۲- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام:

پس از مطالعه دفترچه راهنما، باید مدارک یا اطلاعات لازمِ مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده نمایید و با ورود به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و سپس سامانه جامع آزمون‌ به نشانی نسبت به ثبت‌نام و عضویت خود در سامانه اقدام کنید. همچنین در صورت تمایل به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی، لازم است با ورود به حساب کاربری خود نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی اقدام کنید.

متقاضیان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبت‌نام دقت کافی داشته باشند. بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و ویرایش به هیچ‌وجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست. مسئولیت ثبت اطلاعات در حساب کاربری کاملاً به عهده شخص متقاضی است.

متقاضیانی که در یکی از نوبت‌های آزمون سراسری سال‌های گذشته متقاضی بوده‌اند، با نام کاربری و کلمه عبوری که دارند وارد مراحل ثبت نام شده و پس از بروزرسانی عکس خود همه گام های ثبت نام را تا انتها تکمیل و یا ویرایش نموده و پس از وارد کردن سریال کارت اعتباری خریداری شده نسبت به ثبت نام نهایی اقدام و پرینت دریافت نمایند.

۳- پرداخت هزینه ثبت‌نام:

هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی طبق موارد ذیل نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آن بصورت الکترونیکی اقدام نمایند.

-یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم در گروه اصلی (علوم ریاضی‌وفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).

-یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در گروه آزمایشی هنر یا زبان های خارجی.

تبصره: با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه شود، مبلغ ۲۰۰/۰۰۰(دویست هزار) ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت می‌شود.

ب) زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام با توجه به آمار ثبت‌کنندگان تعیین می‌گردد.

پ) نکته مهم:

دانشجو معلمان متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش اعم از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان رشته بهداشت مدارس متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه‌های اجرایی و بورسیه مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم نیستند. در صورت شرکت و قبولی، آموزش‌وپرورش هیچ‌گونه تعهدی برای ثبت‌نام آنان در کد رشته قبولی جدید ندارد.

ج) سایر شرایط و ضوابط مهم:

۱- به موجب ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش مصوب جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰و اصلاحیه آن در جلسه ۹۲۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان ۳۰ سال تمام است (مبنا اوّل مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ است، یعنی فقط متولدین ۱۳۷۵/۰۷/۰۱به بعد می توانند متقاضی باشند.)

۲- پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون آموزش رایگان (شامل: دوره‌های‎ روزانه، محروم، فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی، بورسیه) و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها اعم از روزانه و غیرروزانه آزمون سراسری (کنکور) یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۴ (چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند) اجازه شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم و آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵ را ندارند.

این متقاضیان برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

۳ - همه پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون آموزش رایگان (شامل: دوره‌های‎ روزانه، محروم، فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی، بورسیه) و همچنین پذیرفته‌شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از روزانه و غیرروزانه در آزمون سراسری (کنکور) یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند،

برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

۴ - متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم یا آزمون سراسری (کنکور) در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

۵ - پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون غیر روزانه (دوره ‎های غیر از آموزش رایگان) به جز چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در آزمون سراسری (کنکور) در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن و همچنین پذیرفته‌شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی تمامی دوره‌ها (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام و شرکت کنند.

۶- آزمون های گروه آزمایشی «هنر» و «زبان های خارجی» در یک نیم‌روز و به طور هم زمان برگزار می شود. لذا متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم ۱۴۰۵ امکان شرکت هم زمان در هر دو گروه آزمایشی ذکر شده را ندارند و منحصراً مجاز به ثبت‌نام در یکی از گروه‌های آزمایشی هنر و یا زبان‌های خارجی هستند.

متقاضیانی که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هستند، سؤالات اختصاصی زبان‌های خارجی آنان، منحصراً زبان انگلیسی خواهد بود.

۷- سوابق تحصیلی به صورت سیستمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت آموزش و پرورش اخذ خواهد شد و متقاضیان نیاز به اقدام خاصی در اخذ سوابق تحصیلی خود از سامانه وزارت آموزش و پرورش ندارند. تقاضا می‌شود پس از اتمام ثبت‌نام و دریافت پرینت تاییدیه، حتماً از لینک نمایش داده شده در حساب کاربریِ ثبت‌نام، نسبت به «مشاهده سوابق تحصیلی در سامانه برخط وزارت آموزش و پرورش» اقدام نمایند.

بدیهی است آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند پس از ورود به سامانه وزارت آموزش و پرورش صرفاً مشخصات فردی به آنها نمایش داده می‌شود و نمرات پس از شرکت در امتحانات نهایی (خرداد ۱۴۰۴) در سامانه بارگذاری خواهد شد.

همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ ای و کار و دانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش، طلاب حوزه‌های علمیه، متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کرده‌اند، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی برای دروس عمومی و اختصاصی از طریق شرکت در امتحانات نهایی (نظام ۳-۳-۶) که وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند، اقدام کنند.

سایر موارد از جمله نحوه، چگونگی و زمان ثبت‌نام شرکت در آزمون‌های نهایی، برای ایجاد سابقه تحصیلی یا ترمیم نمره توسط آن وزارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۸- منظور از ثبت‌نام در ۲ گروه آزمایشی بدین صورت است که متقاضی می‌تواند علاوه بر انتخاب یکی از گروه‌های آزمایشی (علوم ریاضی‌وفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی، صرفاً در یکی از گروه های آزمایشی هنر و یا زبان‌های خارجی نیز متقاضی شود. ضمناً لازم به ذکر است، نمی‌توان به طور هم‌زمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم‌انسانی ثبت‌نام نمود.

۹- شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون، در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت ‌دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ درج شده و لازم است تمامی متقاضیان قبل از ثبت‌نام، آن را مطالعه نمایند.

هرگونه‌ تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق‌ درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نشریه پیک‌سنجش‌ و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.