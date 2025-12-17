به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در شهرستان گرمه سه مدرسه به سن تکلیف رسیدن دانش آموزان پایه سوم و رسیدن به نه سالگی سن شروع عبادت و بندگی را جشن گرفتند.

در این مراسم که والدین دانش آموزان هم حضور داشتندتا جشن عبادت و بندگی فرزندان خود را از نزدیک نظاره گر باشند.

این در محل مسجد سراب بود با حضور رضا احمدی فر مسئول ستاد اقامه نماز استان و رئیس اداره تبلیغات گرمه و ریاست آموزش و پرورش گرمه و مدیران و کادر آموزشی مدارس برگزار شد.