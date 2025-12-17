پخش زنده
بر اساس دادههای سازمان جهانی بهداشت سالانه دست کم حدود سیصد هزار نفر از موتور سیکلت سواران در جهان در تصادفات جان خود را از دست میدهندکه علت عمده مرگ این افراد ضربه به سر و نداشتن کلاه ایمنی یا استفاده نادرست از آن است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ایمنی و سلامت رانندگان، از جمله رانندگان موتورسیکلت، از زمان نخستین تصادفات رانندگی، توجه ویژه مقامات مسئول در حوزه درمان و مدیران شهری کشورها را به خود جلب کرده است. در انگلیس، از حدود ۱۲۰ سال پیش، قانون اجباری شدن استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران، مطرح شد.
به گفته مهدی معافی شهروند ایرانی مقیم انگلیس، فرهنگ سازی، قوانین سخت گیرانه و جرایم سنگین استفاده نکردن از کلاه ایمنی برای موتور سیکلت سواران در انگلیس سبب شده است استفاده از کلاه ایمنی بسیار جدی گرفته شود و استفاده نکردن از آن بسیار عجیب و غیر قابل تصور باشد.
نخستین بار پزشکان با اشاره به شمار زیاد جان باختن موتورسواران در تصادفات به علت ضربه به سر، بر ضرورت استفاده از پوششی که از سر محافظت کند تاکید کردند، اغلب یک کلاه سبک، تنها چیزی است که میتواند میان مرگ و زندگی، فاصله بیندازد.
برخی کشورها با تبلیغ شعار «کلاه ایمنی به جان موتور سواران بستگی دارد» برای خرید کلاه ایمنی استاندارد به موتور سواران کمک هزینه پرداخت میکنند.
اهمیت کلاه ایمنی موتوسواری سبب شده این کلاهها در طول زمان دستخوش تغییرات فراوان شود تا از جان موتورسواران، بهتر محافظت کند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، به موتورسوار توصیه میشود پس از گذشت ۵ سال، کلاه ایمنی جدید تهیه کند، زیرا کارایی کلاه ایمنی، به علت تابش اشعه خورشید، آب و هوا و دیگر عوامل، حتی اگر به صورت مرتب استفاده نشده باشد، کم میشود.
براساس مطالعات انجام شده، احتمال مرگ موتور سوار بدون کلاه ایمنی در تصادفات ۱۰ برابر میشود.
براساس براورد انجمن اروپایی تولید کنندگان موتورسیکلت European Association of Motorcycle Manufacturers، بیش از ۳۹ میلیون موتورسوار در اروپا تردد میکنند که استفاده از کلاه ایمنی سبب شده در هزاران تصادف از جانشان محافظت شود هر چند که به علت تصادفات بسیار شدید شماری از آنان جان میبازند، اما نقش کلاه ایمنی در محافظت از موتور سواران هنگام تصادفات غیر قابل انکار است.
درباره کیفیت کلاه ایمنی موتورسواران و چگونگی افزایش کیفیت آن ها، استانداردهای متعددی وجود دارد که پس از آزمایش امنیت آن ها، به بازار عرضه میشوند.
بر اساس آخرین آمار موجود که مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی است، حدود ۳.۶ میلیون گواهینامه موتورسواری در انگلیس صادر شده بود که شامل راندن موتورسیکلت و اسکوتر میشود و موتورسواران در این کشور سالانه حدود هفت میلیارد کیلومتر، رانندگی میکنند.
در همان سال ۳۱۰ موتورسوار در انگلیس به علت تصادف، جان خود را از دست دادند، ۵ هزار و ۲۶۴ موتورسوار به شدت زخمی و معلول شدند و بیش از ۱۰ هزار موتورسوار نیز به صورت سطحی آسیب دیدند که به گفته کارشناسان اگر کلاه ایمنی نداشتند با خطر مرگ مواجه میشدند.
در کشورهای اروپایی، جریمه نداشتن کلاه ایمنی در زمان موتورسواری، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است از ۱۳۵ یورو در فرانسه تا بیشتر، تغییر میکند. موتور نیز ممکن است در شماری از کشورها به صورت موقت توقیف شود و گاه ۳ نمره منفی نیز در گواهینامه موتورسوار بدون کلاه ایمنی، وارد میشود. هرگونه جریمه استفاده نکردن از کلاه ایمنی در زمان موتورسواری، مبلغ بیمه را نیز افزایش میدهد که جریمهای مضاعف به حساب میآید.
جریمه استفاده نکردن از کلاه ایمنی هنگام موتورسواری در انگلیس بالاتر از بسیاری از کشورها و تا ۵۰۰ پوند است که معادل یک سوم حقوق ماهانه یک کارمند معمولی است. در کشورهای اروپایی از جمله انگلیس علاوه بر اعمال قوانین سختگیرانه در استفاده از کلاه ایمنی، به موتورسواران توصیه میشود در بزرگراهها از چکمههای محکم، دستکشهای ویژه و لباسهای مقاوم به ضربه در زمان موتورسواری استفاده کنند.
هر تصادف به ویژه در جادههای بین شهری، میتواند مرگبار باشد. کلاه ایمنی، سادهترین و مؤثرترین وسیله برای نجات جان موتورسواران و پایان متفاوت برای تصادفات مرگبار است، اما هنوز برخی از راکبان آن را جدی نمیگیرند.
آموزش وفرهنگ سازی، تصویب قوانین مناسب و نظارت بر اجرای دقیق آن، سهضلعی مهمی است که میتواند آیندهای ایمنتر را برای موتورسواران رقم بزند؛ اما در نهایت، تصمیم با راکب است که آیا زندگیاش ارزش استفاده از کلاه ایمنی را دارد یا خیر؟ در راه حفظ جان، گاهی یک انتخاب ساده میتواند سرنوشتساز باشد.
استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیریم، پیش از آنکه خیلی دیر شود.