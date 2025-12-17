به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۳/۲۹دقیقه روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پراید و پژو در شهرک طالقانی پارس آباد بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شده بودند که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد منتقل شدند.