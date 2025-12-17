به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های فناورانه و اقتصادی، این سند همکاری به امضای نسیبه حاجیلری، معاون فناوری پارک علم و فناوری گلستان و ناظر ابراهیموف علیوویچ، معاون استاندار سمرقند در امور اقتصادی و رئیس انجمن بازرگانان ولایت سمرقند رسید.

معاون فناوری پارک علم و فناوری گلستان گفت : این همکاری بستر مناسبی برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه، انتقال دانش فنی، ایجاد شبکه‌های تجاری مشترک و تسهیل ورود شرکت‌های گلستانی به بازارهای خارجی فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده اقتصاد دانش‌بنیان استان خواهد داشت.

نسیبه حاجیلری، افزود : ناظر ابراهیموف علیوویچ به منظور سفر به استان گلستان، دستور ویژه از استاندار سمرقند دریافت کرده است که نشان‌دهنده اهمیت این همکاری در سطح مدیریتی دو منطقه است.

وی گفت : کشور ازبکستان به‌ویژه به‌عنوان یکی از اقتصادهای در حال رشد آسیای مرکزی و پل ارتباطی با بازار کشورهای منطقه، ظرفیت بالایی برای پذیرش محصولات فناورانه، صنعتی و دانش‌بنیان ایران دارد.

حاجیلری افزود : نزدیکی فرهنگی، نیاز بازار ازبکستان به فناوری‌های نوین و حمایت ساختارهای دولتی آن کشور از همکاری‌های اقتصادی، این تفاهم‌نامه را به فرصتی ارزشمند برای افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان استان گلستان و حضور پایدار در بازار آسیای مرکزی تبدیل کرده است.