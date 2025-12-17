پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: سد عالی محمود الیگودرز با ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل به ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، با اشاره به پیشرفت فیزیکی سد عالی محمود اظهار کرد: سد هم اکنون ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
داریوش حسننژاد افزود: تاکنون ۷۷.۶ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و در صورت تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن تا سال ۱۴۰۸ به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان به مشخصات فنی سد عالی محمود اشاره کرد و گفت: این سد از نوع خاکی همگن با هسته رسی است که ارتفاع آن ۳۲ متر و طول تاج آن ۴۵۱ متر است. حجم مخزن سد نیز ۲.۸۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.
وی افزود: سد عالی محمود در صورت تکمیل سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و نیز یک میلیون مترمکعب آب برای مصارف صنعتی تأمین کند.
حسننژاد با اشاره بهضرورت تأمین اعتبار برای تسریع در روند اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص بهموقع اعتبار موردنیاز این سد میتواند تا پایان برنامه هفتم توسعه، به بهرهبرداری کامل برسد.