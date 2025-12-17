تیم مهرگان نور در هفته هفتم لیگ برتر والیبال، با رحمان محمدی‌راد سرمربی جدید خود، امروز در تهران به مصاف صنعتگران می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در حالی با هفت دیدار پیگیری می‌شود که شهداب صدرنشین میزبان تیم سوم جدول است و دو تیم صنعتگران و مهرگان در میانه جدول دیدار حساسی در خانه والیبال تهران دارند که نماینده نور با هدایت رحمان به میدان می‌آید.

در یکی از دیدار‌های این هفته، دو تیم صنعتگران امید و مهرگان نور در حالی در خانه والیبال به مصاف یکدیگر می‌روند که دو تیم با دو برد در رتبه‌های هشتم و نهم جدول قرار دارند، بنابر این فاتح این مسابقه جایگاه بهتر جدول را به دست می‌آورد.

مهرگان نور این هفته با یک تغییر در سکان هدایت خود به تهران رفته است. با رحمان محمدی‌راد مربی خوش فکر والیبال کشور که سابقه حضور در تیم‌های ملی والیبال و تجربه کار با مربیان تراز اول دنیا را در سال‌های گذشته دارد. مهرگان برای جبران شکست‌ها و شروعی دوباره به مصاف تیم صنعتگران امید نسبتا جوان می‌رود که با هدایت غلامرضا مومنی مقدم نیم نگاهی به رده‌های بالای جدول رده در فصل ۵-۱۴۰۴ دارد.

برنامه دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴

صنعتگران امید – مهرگان نور

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵:۳۰

شهداب یزد – فولاد مبارکه سپاهان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – سایپا تهران

سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

پیکان تهران – رازین پلیمر

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – چادر ملو اردکان

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – پاس گرگان

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶