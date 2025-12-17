به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در آبادان با ۱۵۹، خرمشهر با ۱۶۵، شادگان با ۱۵۳، اهواز با ۱۶۲، کارون با ۱۷۵، دشت آزادگان با ۱۶۹، ماهشهر با ۱۶۳، دزفول با ۱۶۰، هویزه با ۱۵۷، شوشتر با ۱۵۷، اندیمشک با ۱۵۶، ملاثانی با ۱۵۶، آغاجاری با ۱۵۴ و شوش با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین شهر‌های بهبهان با ۱۳۶ و لالی با ۱۰۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان دهنده وضعیت قابال قبول در شهر‌های اندیکا، باغملک، دهدز، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان و وضعیت پاک شهر‌های امیدیه و ایذه است.