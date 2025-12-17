محفلی ساده اما سرشار از معنویت، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دل‌ها به کلام وحی، با حضور گسترده نوجوانان قرآنی در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد با اشاره به برگزاری این محفل نورانی گفت: این مراسم با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از نوجوانان فعال قرآنی مساجد، در مسجد قمر بنی‌هاشم(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام نجم‌الهدی افزود: این محفل قرآنی به‌صورت ماهانه و به شکل تجمیعی، در پایان هر ماه در یکی از مساجد شهر یزد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم میزبان دو تن از قاریان برجسته کشوری بود، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ مسجد در شهر یزد، طرح ثابت هفتگی «مسجد؛ پایگاه قرآن» را اجرا می‌کنند و نوجوانان شرکت‌کننده در این طرح، هر ماه در یک محفل قرآنی مشترک در یکی از مساجد شهر گرد هم می‌آیند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط عمیق‌تر مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با مفاهیم قرآنی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این محافل معنوی است.