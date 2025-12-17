به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان شوط اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۸۵۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۷۲۵ تن انواع کود ازت، ۸۵ تن انواع کود فسفات و ۴۰ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: «شهرستان شوط با دارا بودن اراضی حاصلخیز کشت گندم و جو، همچنین باغات انگور و سیب در مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای یکی از مراکز مهم تولید محصولات زراعی و باغی در شمال استان محسوب می‌شود. تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در شوط با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»

وی در پایان بیان کرد: «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص شوط و پراکندگی روستا‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌ها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.»