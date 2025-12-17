به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر کنگره شهدای استان در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی برنامه‌ریزی و نحوه اقدامات رسانه‌ای برای انعکاس اجلاسیه‌ها و یادواره‌های شهدای شهرستان‌های استان خراسان جنوبی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

سردار یوسفی با از پوشش مناسب رسانه‌ای یادواره‌های شهدای شهرستان‌های خوسف و نهبندان، بر لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع و پوشش باکیفیت رسانه‌ای تمامی یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهرستانی با هماهنگی دبیرخانه کنگره شهدای استان تأکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدای شهرستان‌های استان باید با هماهنگی دبیرخانه کنگره شهدای استان برگزار شود تا ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، پوشش رسانه‌ای شایسته و اثرگذار نیز برای آنها فراهم شود.

سردار یوسفی با تشکر از عملکرد رسانه ملی در انعکاس برنامه‌های مرتبط با شهدا، بر استمرار این همکاری و ارتقای کیفی پوشش رسانه‌ای تأکید کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر اهتمام جدی رسانه ملی در پوشش کنگره‌ها و یادواره‌های شهدای شهرستان‌ها، گفت: صدا و سیما در راستای رسالت و آرمان‌های خود، نهایت تلاش را برای پوشش رسانه‌ای شایسته این رویداد‌های ارزشی به‌کار خواهد گرفت.

آینه‌دار تنها درخواست رسانه ملی را اطلاع‌رسانی از سوی مراجع رسمی، در زمان مناسب و همراه با هماهنگی لازم شهرستان‌ها با ارکان صدا و سیما عنوان کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: این هماهنگی، زمینه‌ساز پوششی دقیق‌تر، منسجم‌تر و باکیفیت‌تر از برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای شهرستان‌ها خواهد بود.