به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت که روز گذشته بیست و پنجم آذر در تالار وحدت تهران برگزار شد، هاشم مسعودی، مجتبی احسانی و مهدی عیوض زاده مشترکا برای تهیه کنندگی فیلم مستند بلند (برای دخترم) جایزه بهترین فیلم نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی حقیقت را کسب کردند.

برای دخترم، قصه دختری در یکی از روستاهای اشنویه است که برای درس خواندن تلاش می‌کند. فیلمبرداری این اثر حدود هشت سال به طول انجامیده است.



همچنین، محسن اسلام زاده نیز با مستند (شاخه ای روی آب ) با موضوع زندگی شهید طهرانچی، جایزه ویژه بخش ایران، را از آن خود کرد.

جشنواره سینماحقیقت از نوزدهم تا بیست و پنجم آذر ماه در تهران برگزار شد.