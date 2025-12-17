بنابر اعلام مقامات دو طرف؛ پیوند این دو شهر، نمادی از همدلی فرهنگی، گفتگوی تمدنها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی است.
بر اساس این تفاهمنامه، دو شهر متعهد شدند همکاریهای خود را در زمینههای گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیتهای فرهنگی مشترک و توسعه زیرساختهای شهری پایدار گسترش دهند.
تفاهمنامه خوی و قونیه یکی از نمونههای موفق دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به شمار میرود و قرار است زمینهساز همکاریهای مستمر میان مدیریت شهری دو کشور شود.
شهر خوی که آرامگاه عارف بزرگ شمس تبریزی را در خود جای داده است و شهر قونیه آرامگاه مولانا در آن قرار دارد، دو مقصد مهم در مسیر گردشگری معنوی جهان اسلام محسوب میشوند.
رئیس شورای شهر خوی در این آئین با اشاره به لزوم عملیاتی شدن تفاهمنامه خواهر خواندگی خوی و قونیه گفت: شهر خوی، آماده گسترش همکاری با قونیه در حوزههای گردشگری معنوی و برنامههای فرهنگی مشترک است و این تفاهمنامه، آغازگر تعاملات گسترده به شمار میرود.
سجاد چهرهآرا با ابراز خرسندی از این پیوند معنوی، افزود: تبدیل این تفاهم به برنامههای اجرایی و تخصصی با محوریت میراث مشترک شمس تبریزی و مولانا جلالالدین رومی ضروری است.
وی با بیان اینکه این پیوند نه از جنس تفاهمنامه خشک و بیروح، بلکه از جنس عشق است، گفت: پیوند میان دو شهر، مبتنی بر میراث مشترک شمس و مولانا، ظرفیتی ممتاز برای شکلدهی همکاریهای پایدار و بلندمدت شهری فراهم میکند و شهر خوی، دارالقرارِ شمس تبریزی، آماده است همکاریهای مشترک را در حوزههای گردشگری معنوی، برنامههای فرهنگی مشترک، و تبادل تجربیات شورایی با قونیه گسترش دهد.
چهرهآراء با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن تفاهمات، پیشنهادهای مشخصی را از سوی مدیریت شهری خوی مطرح کرد: شورای اسلامی شهر خوی بر لزوم ورود خواهرخواندگی به مرحلهای اجراییتر و تخصصیتر تأکید داشته و پیشنهاد میشود تشکیل کارگروههای مشترک کارشناسی در حوزههای مدیریت شهری، حملونقل، میراث فرهنگی و گردشگری و برگزاری جلسات منظم میان مدیران کارشناسی و ارشد دو شهرداری و تدوین برنامه چهارساله همکاری مشترک در دستور کار دو شهر قرار گیرد.
رئیس شورای شهر خوی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از مواضع اخلاقی شهرداری قونیه در سطح بینالمللی، بر حمایت خوی از این رویکرد تأکید کرد: اینجانب بهطور رسمی از مواضع اخلاقی و انسانی شهردار محترم قونیه در جایگاه ریاست UCLG درباره وضعیت مردم غزه قدردانی میکنیم و شورای اسلامی شهر خوی اعلام میکند که در حمایت از این رویکرد انسانی، در کنار شهر قونیه قرار دارد.
همچنین قائم مقام شهرداری کلانشهر قونیه نیز بر اهمیت نقش شهرداریها در تعمیق روابط تاکید کرد و گفت: دوستی چند هزار سالهٔ ما ادامه دارد؛ ما در قونیه، بهعنوان مدیران محلی، متعهدیم که برای تقویت این دوستی و برادری ریشهدار، هرگونه تلاش و اقدام ممکن را انجام دهیم
مصطفی اوزباش در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی عمیق از میزبانی هیئت ایرانی، این پیوند را ادامه دهنده یک دوستی تاریخی میان دو ملت همسایه دانست.
وی افزود: دوستی چند هزار سالهٔ ما ادامه دارد و ما در قونیه، بهعنوان مدیران محلی، متعهدیم که برای تقویت این دوستی و برادری ریشهدار، هرگونه تلاش و اقدام ممکن را انجام دهیم و امیدواریم رابطهٔ خواهرخواندگی میان خوی و قونیه، مبارک و پربرکت برای هر دو جامعه باشد.