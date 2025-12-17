راننده باید متدین و دیندار باشد و راننده خوش اخلاق و مردمی نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام‌جمعه کاشان در دیدار با مدیران حمل و نقل و پایانه‌های کاشان و جمعی از فعالان عرصه حمل و نقل شهرستان گفت: حمل و نقل به منزله خون در رگ‌های جاده در حرکت است که با جوشش سالم و صحیح در سایه آموزش‌های لازم به این قشر، پویایی و پیشرفت را در جامعه به ارمغان می‌آورد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان نیز از بازسازی کامل ۳۰ اتوبوس حمل و نقل شهری کاشان خبر داد و گفت: برای هر اتوبوس بیش از دو و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.

سعید آستانه افزود: برنامه‌های نوسازی ناوگان، تجهیزات و سامانه‌های کنترلی نیز در دستور کار قرار گرفته و ناوگان اتوبوس‌رانی کاشان و حومه به ۷۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد.

وی در خصوص راه‌اندازی مرکز پایش تصویری ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری کاشان گفت: در مرحله نخست، ۵۰ دستگاه اتوبوس شهری به دوربین‌های مداربسته و ثبت وقایع مجهز شده‌اند و به مرکز پایش تصویری متصل می‌شوند.