گامی به سوی دامپروری دانش‌بنیان: دانشگاه ارومیه و جهاد کشاورزی استان همکاری خود را گسترش می‌دهند

گامی به سوی دامپروری دانش‌بنیان: دانشگاه ارومیه و جهاد کشاورزی استان همکاری خود را گسترش می‌دهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این دیدار که با حضور جمعی از اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه و نمایندگان شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه دام سبک برگزار شد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر تقویت پیوند دانشگاه با صنعت دامپروری و رفع موانع تولید در حوزه دام تأکید کردند.

در این نشست تخصصی که با هدف ایجاد ارتباط مؤثرتر بین یافته‌های پژوهشی و عرصه عملیاتی صنعت دام تشکیل شد، هیات دانشگاهی آمادگی کامل خود را برای مشارکت فعال در ترویج دستاورد‌های علمی و کاربردی به منظور بهره‌برداری در مزارع و واحد‌های دامپروری اعلام کرد.

این همکاری می‌تواند مسیر را برای بهره‌گیری از پتانسیل بالای علمی دانشگاه در جهت مرتفع نمودن مشکلات فعالان حوزه دام هموار کند.

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور محرک نوآوری در صنعت دام بود.

در این خصوص، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با استقبال از این تعامل، رهنمود‌ها و توصیه‌های عملیاتی برای رفع موانع پیش روی این شرکت‌ها ارائه دادند که می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل فعالیت‌ها و اثربخشی بیشتر آنها شود.

همچنین در ادامه جلسه، مشکلات و نیاز‌های فارم‌های بخش دامپروری دانشگاه ارومیه توسط اعضای هیات علمی مطرح شد