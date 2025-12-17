مدیر جهاد کشاورزی مراغه از تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز و آزادسازی اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: در اجرای این طرح با حکم دادستانی یک مورد قلع و قمع در قالب دیوار کشی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز تخریب و سه هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شد.

وی هدف از این عملیات را صیانت از اراضی کشاورزی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: شهروندان قبل از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی به دریافت مجوز‌های قانونی از مراجع ذی صلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

خرسندی افزود: این اقدام با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با همکاری نماینده دادستان، عوامل نیروی انتظامی، اداره امور اراضی و نماینده فرودگاه شهید رحمتی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجرا شده است.