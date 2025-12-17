به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام هاتفی گفت: از ابتدای امسال تاکنون در ۸ باربری اسدآباد ۵۰۰ هزار تن بار به مناطق مختلف کشور ارسال شده است.

او افزود: در شهرستان اسدآباد ۵ هزار راننده تریلی فعالیت دارند که از ابتدای امسال ۵۰۰ هزار تن کالا از اسدآباد به سراسر کشور حمل کردند.

رئیس انجمن صنفی رانندگان اسدآباد تأکید کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی دو نفر از رانندگان اسدآبادی به نام شهید علی هاتفی و شهید زکریا محمودی در حال کمک به مردم و جابجایی کامیون‌ها به شهادت رسیدند.