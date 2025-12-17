مدیر جهادکشاورزی ارومیه، از آغاز اجرای طرح تجهیز چاه‌های آب کشاورزی به پنل‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پرویز امجدی، مدیر جهادکشاورزی ارومیه، از آغاز اجرای طرح تجهیز چاه‌های آب کشاورزی به پنل‌های خورشیدی خبر داد. این طرح به منظور مقابله با بحران انرژی، قطع مکرر برق و ناترازی انرژی در کشور و همچنین تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی شده است.

وی در این خصوص بیان داشت: "نصب پنل‌های خورشیدی برای چاه‌های آب کشاورزی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت محسوب می‌شود. "

مدیر جهادکشاورزی ارومیه ادامه داد: "هدف از این طرح، کاهش فشار شبکه برق سراسری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، استقلال انرژی برای بخش کشاورزی و افزایش معیشت کشاورزان است. " با توجه به این که بیشترین تعداد چاه‌های آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شهرستان ارومیه قرار دارد، این طرح می‌تواند به بهبود شرایط کشاورزی منطقه کمک شایانی کند.

امجدی همچنین اشاره کرد که حدود ۶۰ درصد از چاه‌های آب کشاورزی شهرستان ارومیه دارای انشعاب برق بوده و مابقی از سوخت‌های فسیلی برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کنند. قطع مکرر برق در چاه‌های دارای انشعاب، آبیاری کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و به همین دلیل ضرورت استفاده از پنل‌های خورشیدی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی در پایان گفت: "انرژی خورشیدی فرصتی بی‌نظیر است که می‌تواند هزینه‌های مربوط به کشاورزی را کاهش دهد، بهره‌وری زمین را افزایش و همزمان به حفاظت از محیط زیست کمک کند. استفاده از این روش در شهرستان ارومیه که تابش خورشید در آن فراوان است، می‌تواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد کند. "