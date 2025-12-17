معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان میبد با تأکید بر اهمیت نان به‌عنوان قوت غالب مردم، از تشدید نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان میبد که با حضور محمدجواد احمدی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری این شهرستان برگزار شد، مسائل و مشکلات نانوایان، کیفیت و وزن نان، نحوه خرید آرد از طریق سامانه «نانینو»، فعالیت مجتمع‌های نانوایی و چگونگی نظارت بر تخلفات مورد بررسی قرار گرفت.

محمدجواد احمدی در این نشست با بیان اینکه نان به‌عنوان قوت غالب مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: برای دسترسی شهروندان به نان با کیفیت، کارگروه آرد و نان باید نظارت‌های خود را بر نانوایی‌ها تشدید کند.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی نانوایان با سامانه نانینو افزود: در صورت ثبت‌نشدن به‌موقع درخواست آرد در این سامانه، فرآیند خرید آرد با مشکل مواجه می‌شود و نانوایان از سهمیه خود عقب می‌مانند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری میبد تصریح کرد: با نانوایانی که در پخت نان با کیفیت، وزن چانه خمیر و رعایت مسائل بهداشتی مرتکب تخلف شوند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و در مقابل، نانوایانی که نان با کیفیت و مطلوب به مردم عرضه کنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.